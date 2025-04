Studentessa uccisa, a Misilmeri tutti in coda per rendere omaggio a Sara

Nel Palermitano

La camera ardente nella chiesa Anime Sante

La bara di Sara Campanella, la giovane universitaria uccisa lunedì scorso a Messina dal collega Stefano Argentino, sta per raggiungere la camera ardente nella chiesa Anime Sante di Misilmeri, il paese del Palermitano dove la ragazza viveva. La via principale e la piazza sono state sgomberate dalle auto per fare spazio al corteo. In molti hanno già raggiunto la chiesa, in piazza Comitato, portando fiori e foto della giovane.«Sara è figlia di tutti – ha detto il vicesindaco di Misilmeri Agostino Cocchiara – come padre sono scosso da questa triste storia. Qualcosa deve cambiare, non si può andare avanti così».

