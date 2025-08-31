Stupro di gruppo a Porto Cervo: Grillo jr e gli amici in attesa della sentenza. Ecco quando è prevista

giudiziaria

L’accusa ha chiesto 9 anni per i 4 imputati

Arriva alle battute finali il processo per violenza sessuale di gruppo che vede sul banco degli imputati a Tempio Pausania Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Dopo essere saltata l’udienza fissata per lunedì 1 settembre a causa della chiusura del Palazzo di giustizia per una festa patronale, si torna in aula martedì 2, alle 10.30, per le repliche dal procuratore Gregorio Capasso, degli avvocati delle parti civili e, molto probabilmente, mercoledì 3 le controrepliche del pool difensivo.

I tempi rischiano di allungarsi e così la sentenza, attesa nella serata di mercoledì, potrebbe slittare alla mattina di giovedì 4. Al momento è solo un’ipotesi, la certezza si avrà il 3 con le indicazioni del collegio presieduto dal giudice Marco Contu. Il processo si è aperto tre anni fa – la prima udienza tecnica risale al 16 marzo 2022 -, con udienze per lo più a porte chiuse, tranne che per le ultime.

Si arriva così al termine a sei anni dai fatti contestati: era la notte tra il 16 e 17 luglio del 2019 quando si sarebbe consumato lo stupro di gruppo nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo, ai danni di una studentessa italo-norvegese, all’epoca 19enne, e di una sua amica coetanea.