Sulla tratta Palermo – Genova la nuova nave della GNV: dal 7 gennaio tocca alla Polaris

trasporti

L'incontro della compagnia con circa 150 tra partner e clienti del comparto merci a Palermo e Catania. Presentato il "rapporto di comunità 2024"

Gnv, la compagnia di traghetti di Msc ha organizzato in Sicilia per oggi e domani incontri con circa 150 tra partner e clienti del comparto merci a Palermo e Catania. Nell’ambito dell’iniziativa è stato presentato il “rapporto di comunità 2024”, contenente anche un focus particolare sul territorio siciliano.

Nel 2023, nei porti siciliani di Palermo e Termini Imerese, GNV ha movimentato quasi 750 mila passeggeri, ovvero il 16,5% del totale dei passeggeri trasportati dalla compagnia lo scorso anno, e 2,8 milioni di tonnellate di merci che corrispondono a oltre il 33% del totale dei traffici del solo porto di Palermo.

«Il trade Sicilia rappresenta un asse storico e strategico per Gnv, un mercato in cui la nostra compagnia ha investito e continua a investire con determinazione. Garantire la continuità territoriale e contribuire alla crescita e allo sviluppo di quest’isola sono per noi priorità fondamentali», dice Matteo Della Valle, chief commercial officer di GNV.

«Per questo, – aggiunge – siamo orgogliosi di annunciare che la prima delle quattro navi di nuova costruzione, Gnv Polaris, sarà posizionata sulla rotta Genova-Palermo, con collegamenti a partire dal 7 gennaio 2025. Questa scelta rappresenta un passo avanti significativo sia in termini di capacità che di innovazione e garantisce la massima capacità mai avuta dalla compagnia su questa linea».

La scheda

La GNV Polaris stata costruita in Cina presso il cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) e avrà una stazza lorda di circa 46.000 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e potrà raggiungere una velocità massima di 25 nodi. Disporrà di 239 cabine e avrà una capacità di carico di 1.500 passeggeri e di 3100 metri lineari.

Così come tutte quattro le unità di nuova costruzione, anche GNV Polaris è dotata degli impianti necessari al cold ironing, ossia alla connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale.