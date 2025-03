Taormina Film Festival, il manifesto ufficiale della 71esima edizione dedicato a “Malèna”

Cinema

Al via le selezioni per la rassegna che avrà luogo dal 10 al 14 giugno sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca

Si aprono il 14 marzo le selezioni per la 71/a edizione del Taormina Film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno, diretto da Tiziana Rocca. Il Festival si articolerà in tre sezioni: il Concorso Internazionale Lungometraggi, il Fuori Concorso e gli Eventi Speciali al Teatro Antico.Per l’occasione è stato lanciato il manifesto ufficiale di questa edizione, che omaggia la pellicola di Giuseppe Tornatore distribuita da Medusa Film, Malèna, per il 25°anniversario dalla sua uscita in sala. Tiziana Rocca, direttrice artistica del Festival, ha dichiarato: «In occasione del 25/o anniversario dell’uscita di Malèna, siamo felici e orgogliosi di dedicare il manifesto di questa edizione del Taormina Film Festival a uno dei film più iconici del cinema italiano contemporaneo. Malèna, diretto da Giuseppe Tornatore, è una pellicola che ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo, raccontando con straordinaria delicatezza e poesia la storia di una donna, del suo fascino e della sua solitudine, in un paesaggio che è tanto interiore quanto sociale. Il manifesto che oggi presentiamo è un tributo a questo capolavoro: una riflessione visiva che vuole essere anche un omaggio al lavoro di Tornatore, alla bellezza di Monica Bellucci e alla forza di una storia senza tempo».