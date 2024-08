Teatro in spiaggia a Scoglitti, ultimo appuntamento con la commedia “Gobba a Levante”

Notizie

Venerdì sera al circolo velico Anemos sarà proposto il lavoro della compagnia Teatro Badia di Ragusa con la regia di Maurizio Nicastro

Ultimo spettacolo in cartellone, venerdì 16 agosto, per la rassegna Teatro in spiaggia al circolo velico Anemos di Scoglitti. Alle 21,30, nell’ambito della serie di appuntamenti promossi con la direzione artistica di Maurizio Nicastro, è in programma la divertentissima commedia “Gobba a Levante (jella calante)”. Si tratta di un lavoro che sarà portato in scena dalla compagnia Teatro Badia di Ragusa con la regia di Maurizio Nicastro che, tra l’altro, è anche autore del testo.