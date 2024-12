Telefono Rosa Sicilia contro la violenza: nominati gli Ambasciatori

L'evento

La terza edizione del Gala Ambassadors a Catania.

Si è svolta a Catania la terza edizione del Gala Ambassadors del Telefono Rosa Sicilia. L’evento, programmato per l’assegnazione della massima onorificenza della nostra organizzazione, è un elogio che il Consiglio Direttivo dell’Associazione profonde ad alcune personalità che si sono contraddistinte per l’impegno largito in difesa dei minori e delle donne vittime di violenza. Hanno ricevuto la nomina di Ambasciatore del Telefono Rosa Sicilia nella edizione 2024, essendosi attivati nel corso degli anni in questa opera sociale: l’Arcivescovo di Catania Mons. Luigi Renna, il Prefetto di Catania Dott.ssa Maria Carmela Librizzi, Marisa Scavo, già procuratore aggiunto di Catania, Ispettore di Polizia Giannattilio Rinato, Maresciallo maggiore Barbara Culotta, Adriana Pannitteri, Dr. Salvatore Capizzi, Pietro Antonino Guzzo, Vera Squatrito (mamma di Giordana Distefano uccisa dall’ex fidanzato), Giovanna Zizzo (mamma di Laura uccisa dal padre), Agata Longhitano, Vincenzo Caltabiano.