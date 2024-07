Tennistavolo paralimpico: ai Mondiali di Roma un argento e un bronzo per il catanese Carmelo Barcella

Sport

Il poliedrico campione siciliano dell'Asd Sport Club Etna Riposto, sul podio nella finale del singolo e nel doppio insieme al compagno di squadra Fabrizio Bove

Dall’atletica al canottaggio e adesso anche nel tennistavolo, non si ferma la striscia di successi del campione paralimpico catanese Carmelo Barcella. Dopo le imprese firmate a Roma in occasione dei Championships Italy Open di canottaggio indoor rowing dove aveva migliorato un record italiano e un record del mondo, adesso sempre a Roma, in occasione dei Mondiali di tennistavolo svoltisi sui campi di gara allestiti alla Nuova Fiera dalla Fitet (Federazione Italiana Tennis Tavolo) e sotto l’egida dell’Ittf (International Table Tennis Federation), Carmelo Barcella ha chiuso con un bottino finale di un argento e bronzo con il suo compagno di squadra all’Asd Sport Club Etna Riposto, il laziale Fabrizio Bove.

Il campione paralimpico catanese Carmelo Barcella sul podio dei Mondiali di tennistavolo: argento nel singolo

Carmelo Barcella in gara per classe di merito 1-2 di tennistavolo, ha vinto l’argento iridato nella finale del singolo battuto dall’altro italiano Gianfranco Paglia, cedendo per 3-0, ma in tre set molto combattuti che sono andati avanti punto a punto.

Carmelo Barcella e Fabrizio Bove (Asd Sport Club Etna Riposto) premiati da Paolo Puglisi vicepresidente Fitet nazionale

Nel doppio categoria open, quindi, senza distinzione di classe di merito, Carmelo Barcella insieme al suo compagno di doppio Fabrizio Bove, ha vinto il bronzo superando diversi doppi sia italiani che stranieri in un girone finale all’italiana. Doppio podio anche per il campione paralimpico di Frosinone Fabrizio Bove classe 5, bronzo nel singolo della sua categoria di appartenenza.

Fabrizio Bove e Carmelo Barcella sul podio: bronzo nel doppio

«È stato un mondiale all’insegna della pace e dell’inclusione – racconta entusiasta Carmelo Barcella, atleta multidisciplinare, plurimedagliato e ormai di caratura internazionale – con in gara oltre 6100 atleti, sia normodotati che paralimpici, provenienti da 110 Nazioni e dai 5 continenti, tra questi anche i Paesi attualmente in conflitto fra di loro come Ucraina e Russia e Palestina ed Israele. Tutti con il grande obiettivo di condividere, attraverso lo sport, un dialogo di unione».

Carmelo Barcella sul podio della finale singolo dove ha vinto l’argento

Carmelo Barcella ha ricevuto i complimenti di Renato Di Napoli presidente della Fitet nazionale e dal suo vice, l’etneo Paolo Puglisi e dal presidente dell’Ittf Petra Sorling.

Approfondimenti sul giornale in edicola domani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA