Tenta di scippare uno zaino a una donna all’interno di un panificio: preso dai carabinieri

catania

Arrestato uno straniero di 24 anni

I Carabinieri del Comando Provinciale hanno preso l’uomo che ha scippato uno zainetto da bambina, ai danni di una mamma. Ad operare i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante che hanno arrestato il malvivente.

Lo scippo è stato commesso alle 08:30 quando la donna, dopo essersi recata in un panificio per comprare la merenda per la figlia, è stata avvicinata da un uomo con il viso coperto da un cappuccio, che ha tentato di strapparle lo zaino di mano. Tuttavia, la presenza di numerosi avventori all’interno del locale lo ha messo in difficoltà, costringendolo a desistere e a darsi alla fuga. Tra le persone intervenute in aiuto della donna vi era anche un ispettore della Polizia Locale di Catania. Sono stati proprio loro a richiedere l’intervento dei Carabinieri, allertando immediatamente il 112.

Nel frattempo, il ladro è fuggito a piedi nelle vie limitrofe abbandonando lo zaino, ma la centrale Operativa che ha ricevuto le descrizioni dettagliate del fuggiasco, ha immediatamente diramato l’allarme alle pattuglie già presenti sul territorio. L’intervento, coordinato nei minimi dettagli dall’operatore della Centrale Operativa, che ha inoltre fatto convergere più unità nella zona, ha permesso ai militari di chiudere rapidamente ogni possibile via di fuga, assicurando così la cattura del fuggitivo.