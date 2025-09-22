Tentato omicidio a Gela, giovane trasferito a Catania: è gravissimo dopo alcune coltellate

cronaca

Si trova ricoverato in Rianimazione, la prognosi è riservata

Tentato omicidio la scorsa notte a Gela dove un giovane di 35 anni è stato gravemente ferito a coltellate al lungomare al culmine di una lite per questioni di gelosia.

L’aggressione

La vittima si trovava in un locale pubblico quando è scoppiata la baraonda. Era in compagnia di un amico che avrebbe assistito alla scena. Un momento concitato, il coltello che sbuca fuori e i fendenti profondi.

Le ferite

Quando il giovane è giunto al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” i medici hanno compreso subito la gravità delle ferite e ne hanno disposto il trasferito in elisoccorso a Catania dove si trova ricoverato in Rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. I medici si sono riservati la prognosi sulle condizioni di salute.

Le indagini