“The Bad Guy”, la serie evento con Luigi Lo Cascio da stasera ogni domenica su Rai4

Televisione

L'incredibile storia di un magistrato siciliano accusato di essere un mafioso che decide di vendicarsi (e crolla pure il Ponte sullo Stretto)

A partire da oggi, Rai 4 trasmetterà ogni domenica alle 21:20 due episodi della serie crime “The Bad Guy”, uno dei fenomeni televisivi delle ultime stagioni. Nino Scotellaro è un integerrimo pubblico ministero siciliano noto per la sua lotta contro la mafia, in particolare contro il latitante Mariano Suro, accusato di oltre 200 omicidi. La sua vita cambia radicalmente quando viene accusato di collusione con la mafia e condannato a 15 anni di reclusione. Cinque anni dopo, durante un trasferimento in semilibertà, dopo il crollo del ponte sullo Stretto di Messina, viene dato per morto. In realtà, Nino sopravvive e assume l’identità di Balduccio Remora, un cugino lontano del clan mafioso rivale dei Suro. Ora il suo obiettivo è ottenere vendetta e smascherare i suoi accusatori.

La prima stagione di “The Bad Guy” è diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, noti per le commedie di successo “Metti la nonna in freezer” e “Bentornato Presidente”. La sceneggiatura, scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, mescola elementi di thriller, commedia e dramma, creando un mirabile equilibrio che mantiene sempre alta la tensione narrativa. Nel cast, Luigi Lo Cascio nel ruolo di Nino Scotellaro/Balduccio Remora, affiancato Claudia Pandolfi, Giulia Maenza e Selene Caramazza.

