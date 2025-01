“The New World of Alis” arriva in Sicilia

spettacoli

Le date al Teatro Verdura di Palermo

Il nuovo anno porge un elenco di concerti dedicati a band, musicisti internazionali, attrazioni, nei tanti festival nelle mappe della penisola, in Sicilia, in particolare Palermo, l’avvio della stagione estiva avverrà anticipatamente rispetto le abituali scadenze per dare spazio ad un evento che arriva da oltreconfine, sbarcando al Teatro di Verdura dal 15 al 17 maggio.

Uno show accreditato in vari palcoscenici del globo, un successo perenne che non conosce pause di rendimento, “The New World of Alis” de “Le Cirque Top Performers” mette insieme i migliori performers del “Cirque du Soleil” e i più talentuosi del circo contemporaneo, una tre giorni carismatica nel capoluogo siciliano.

