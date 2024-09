Torna il Catania Book Festival fiera internazionale del libro e della cultura

Notizie

In programma dal 27 al 29 settembre 2024 alla Dogana del Porto (Nu Doganae)

La narrativa d’autore e la riscoperta della poesia da leggere o da ascoltare attraverso performance, gli autori e le autrici più amati dai giovani, la scienza da raccontare come una storia e i nuovi linguaggi, l’ arte e il cinema, e poi lo sport, l’innovazione digitale, i diritti civili e l’inclusione. Ma anche una fiera per incontrare di persona decine di editori indipendenti, autori ed autrici e tanti laboratori pensati per bambini e per gli adulti. Tutto questo farà parte della quinta edizione del Catania Book Festival, in programma dal 27 al 29 settembre 2024 alla Dogana del Porto (Nu Doganae) , presentato stamane nel municipio del capoluogo etneo alla presenza, tra gli altri, del sindaco Enrico Trantino e del direttore del Festival Simone Dei Pieri.