annuncio
Torna il maltempo in Sicilia, l’allerta della protezione civile
Ecco le previsioni per il weekend
Allerta gialla domani, venerdì 26 settembre, su tutta la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di domani.
SABATO 27 SETTEMBRE: in questa giornata il tempo subirà un peggioramento dal pomeriggio con piogge e temporali su Sicilia e Calabria, nubi irregolari altrove.
DOMENICA 28 SETTEMBRE: giornata che vedrà un tempo molto instabile con rovesci e locali temporali soprattutto sulla Puglia. Schiarite e piovaschi altrove.
