Torna il maltempo in Sicilia, l’allerta della protezione civile

Ecco le previsioni per il weekend

Di Redazione |

Allerta gialla domani, venerdì 26 settembre, su tutta la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di domani.

SABATO 27 SETTEMBRE: in questa giornata il tempo subirà un peggioramento dal pomeriggio con piogge e temporali su Sicilia e Calabria, nubi irregolari altrove.

DOMENICA 28 SETTEMBRE: giornata che vedrà un tempo molto instabile con rovesci e locali temporali soprattutto sulla Puglia. Schiarite e piovaschi altrove.

