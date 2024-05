Tour in Sicilia per il leader del M5S Conte, Di Paola: «C’è tanta voglia di cambiamento»

Campagna elettorale

La prima tappa di Conte sarà domani a Catania

Il presidente del M5S Giuseppe Conte da domani al primo giugno torna in Sicilia a sostegno dei candidati alle europee e alle amministrative di Acicastello, Gela, Caltanissetta, Castelvetrano, Corleone e Monreale.«Giuseppe Conte – dice il coordinatore regionale M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola – arriva a dare la carica in un momento per noi molto favorevole, come testimoniano i sondaggi, che ci danno primo partito in Sicilia, e, soprattutto, il clima che respiriamo a contatto con la gente. C’è tanta voglia di cambiamento, a dispetto di quello che la propaganda meloniana vuole fare passare. I disastri sono sotto gli occhi di tutti. In Sicilia, ad esempio, neanche sforzandomi riesco a pensare a qualcosa di buono fatto dal governo Schifani. Se invece dovessi elencare i suoi flop ci vorrebbero ore».

La prima tappa di Conte sarà domani a Catania: alle 10 al mercato Fera ‘o Luni con partenza da piazza Università. Alle 14,30 appuntamento ad Aci Trezza in piazza Giovanni Verga a sostegno del candidato sindaco di Acicastello, Alberto Bonaccorso. Alle 17, 30 tappa a Gela per un comizio in piazza Umberto per sostenere il candidato Terenziano Di Stefano. Si chiude a Caltanissetta alle 20,30 con un comizio in corso Umberto a sostegno del sindaco M5S uscente Roberto Gambino.

Il 31 maggio sarà alle 11.30 a Castelvetrano al gazebo allestito in via Papa Giovanni XXIII a sostegno del sindaco M5S uscente Enzo Alfano. Alle 16 appuntamento a Corleone, piazza Falcone e Borsellino, per spingere il candidato primo cittadino Pippo Cipriani. Si chiude alle 21 a Palermo a Villa Filippina, piazza San Francesco Di Paola 18.