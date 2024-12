Tra le Quadrantidi e le due eclissi di Luna: cosa ci offre il cielo nel 2025

astronomia

Gli eventi astronomici per il prossimo anno. Si comincia il 3 gennaio

Come fuochi d’artificio cosmici, le stelle cadenti saluteranno il 2025 in modo spettacolare all’alba del 3 gennaio, con lo sciame delle Quadrantidi, e l’anno proseguirà con un ricco programma di eventi astronomici che comprende anche quattro eclissi: due totali di Luna, che non si vedevano dal 2022, e due parziali di Sole. «Il 2025, che si apre con un gennaio scalpitante, sarà un anno molto interessante dal punto di vista astronomico», dice all’ANSA l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope.

Luna protagonista

La Luna sarà protagonista di molti eventi astronomici del nuovo anno: darà spettacolo con tre superlune e, soprattutto, tornerà a tingersi di rosso in due eclissi totali, come non si vedevano dal 2022. La prima è prevista il 14 marzo e sarà visibile solo dalle Americhe, la seconda arriverà il 7 settembre e sarà ben visibile anche dall’Italia, oltre che nel resto d’Europa e in Australia, Asia e Africa.

Le eclissi di Sole

Sono previste anche due eclissi parziali di Sole: la prima il 29 marzo, visibile dall’Europa e solo parzialmente dall’Italia, oltre che da Canada e Asia settentrionale; la seconda il 21 settembre e sarà visibile al meglio solo da Australia e Antartide.

I pianeti