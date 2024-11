Trapani, il detenuto urla «voglio andare a casa», e poi aggredisce due agenti

Carcere

Protagonista nel reparto Tirreno dell'istituto penitenziario un detenuto con disagio psichico

Un detenuto con disagio psichico ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Trapani che sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale. È successo nel reparto Tirreno. Lo rende noto il segretario provinciale Sinappe Rocco Parrinello.

«Il detenuto ha iniziato ad urlare “voglio andare a casa” – dice il segretario sindacale – A nulla è servito il tentativo di persuasione da parte degli agenti per riportarlo in cella. L’uomo ha iniziato ad inveire contro gli agenti e ha iniziato a picchiare i poliziotti penitenziari. Si sono registrati momenti di forte tensione. Purtroppo, la situazione nel carcere di Trapani, in cui si trovano numerosi detenuti con problemi psichiatrici non è nuova a episodi del genere, con il personale spesso sottoposto a stress e situazioni di pericolo».

