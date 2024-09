Trapani, un agente della polizia penitenziaria sventa una rapina e blocca il malvivente

Notizie

Un giovane armato di coltello stava minacciando una coppia per farsi consegnare portafogli e cellulari

Nella zona del porto di Trapani un’assistente della polizia penitenziaria libero dal servizio ha sventato una rapina e bloccato il bandito. Un giovane armato di coltello stava minacciando una coppia per farsi consegnare portafogli e cellulari. L’agente ha sentito le urla della ragazza e ha inseguito il rapinatore insieme a altri suoi due colleghi.

L’agente è riuscito a bloccarlo e a consegnarlo alle forze dell’ordine che lo hanno portato in caserma in attesa dell’udienza per direttissima. “Nonostante le innumerevoli difficoltà che ci sono nelle carceri italiane – dice Rocco Parinello segretario provinciale del Sinappe – ancora una volta è stato dimostrato che con grande spirito professionale e di abnegazione il personale della polizia penitenziaria risulta essere un team fortemente coeso».

