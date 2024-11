Trasporti isole minori, Cgil, Cisl e Uil: «Caronte e Regione ne discutono, ci rimettono i lavoratori»

La nota

I sindacati denunciano «ritardi nel pagamento delle retribuzioni oppure con anticipazioni di una parte del salario con successivo e posticipato saldo»

Dopo le comunicazioni da parte della Caronte & tourist isole minori sui mancati pagamenti della Regione e sugli aspetti consequenziali che tutto ciò determinerà ai danni dei lavoratori, tutti «analiticamente precisati in una nota della Società del 31 ottobre», le segreterie generali regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti dicono: «Troppo spesso si ripete lo stesso copione. La Società lamenta i ritardi nel pagamento dei servizi di trasporto marittimo verso e da le isole minori della Sicilia e l’Assessorato alle Infrastrutture ribalta le responsabilità sulla società e sulle procedure istruttorie della stessa non sempre corrette. Resta un dato certo – affermano i segretari generali regionali di Filt Cgil Alessandro Grasso, Fit Cisl Dionisio Giordano e Uiltrasporti Katia di Cristina, a farne le spese sono sempre i lavoratori con ritardi nel pagamento delle retribuzioni oppure con anticipazioni di una parte del salario con successivo e posticipato saldo».