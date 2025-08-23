Travolge due auto in sosta: denunciano a Camportondo etneo un 51enne che guidava dopo aver assunto alcool e droga

carabinieri

L'uomo è di Misterbianco

I militari del Nucleo Radiomobile di Gravina di Catania sono intervenuti, alle 4:00 di notte in via Nazionale, in seguito ad un incidente autonomo provocato da un 51enne misterbianchese. L’uomo alla guida della sua auto, di grossa cilindrata, era andato a collidere su due autovetture in sosta al margine della carreggiata, fortunatamente, senza persone a bordo.

L’equipaggio intervenuto subito dopo la collisione, dopo aver accertato che l’uomo stese bene, lo ha controllato ed identificato e, accorgendosi sin da subito delle sue alterate condizioni psicofisiche, ha ritenuto necessario procedere all’accertamento con l’etilometro. Il test, che consente di rilevare con rapidità e precisione la concentrazione di alcol nel sangue del conducente tramite l’aria espirata, ha evidenziato nell’immediatezza dell’incidente un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

i Carabinieri hanno, in una prima fase sulla scorta dei loro risultati, proceduto al ritiro della patente di guida e ad affidare l’autovettura a una ditta autorizzata al recupero mezzi, mentre il 51enne, avendo riportato lesioni, è stato trasportato al Pronto Soccorso di un nosocomio della provincia. Lì, su richiesta dei militari, sono stati eseguiti ulteriori accertamenti clinici e tossicologici per verificare e comprovare l’eventuale stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, il cui esito haconfermato la presenza nel sangue dell’uomo di un tasso alcolemico pari a 1,66 g/l, oltre a tracce di sostanze stupefacenti (cannabinoidi).