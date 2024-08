Il treno esce dai binari per una frana tra Villalba e Marianopoli, ore per raggiungere il convoglio

Ferrovie

Stanno tutti bene gli undici passeggeri a bordo del regionale Termini - Caltanissetta. I tecnici Rfi sono al lavoro, ma la linea tra Roccapalumba e Caltanissetta resterà chiusa tutto il giorno

Il treno regionale Termini – Caltanissetta esce dai binari ma il soccorso arriva dopo ore. Il convoglio è rimasto in piedi e nessuno dei passeggeri è rimasto ferito ma la linea fra Roccapalumba e Caltanissetta rimarrà chiusa per tutto il giorno. I tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per ripristinarla dopo il movimento franoso causato dal maltempo tra Villalba e Marianopoli. Lo smottamento è stato provocato dall’esondazione del torrente Belice. Una massa di acqua e fango si è riversata sulla ferrovia e ha fatto uscire dai binari il treno tra le stazioni di Vallelunga e Marianopoli.