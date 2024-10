Trofeo Coni 2024: venerdì a Catania cerimonia di apertura alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Sport, Catania, Notizie

La nona edizione dell'evento riservato a 4000 atleti Under 14 di 44 discipline, si disputerà da domani a domenica sui campi di gara nel capoluogo etneo e a Palermo

Dai Giochi Olimpici di Parigi che hanno visto i campioni azzurri in trionfo, al festival dello sport giovanile con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sempre in prima fila. Da giovedì a domenica la Sicilia ospiterà nelle sedi di Catania e Palermo la 9ª edizione del Trofeo Coni la manifestazione multisportiva rivolta ai ragazzi Under 14 di 44 discipline sportive e venerdì in occasione della cerimonia d’apertura in programma alle 18,30 a Piazza Università a Catania, sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ad inaugurare l’evento.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Coni Giovanni Malagò durante la cerimonia di restituzione della Bandiera degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

Il Presidente Mattarella, sarà affiancato dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dalle massime autorità regionali e locali nella cerimonia inaugurale del Trofeo Coni con tutti i protagonisti delle gare di Catania e in videocollegamento con le rappresentative che prenderanno parte alle gare di Palermo.

La nona edizione del Trofeo Coni vedrà coinvolti oltre 4.000 atleti e atlete Under 14 e in gara anche rappresentative di comunità italiane all’estero di Argentina, Australia, Brasile, Venezuela e Stati Uniti, che parteciperanno anche ad un progetto Coni-Fondazione Agnelli di sensibilizzazione all’interno della vita scolastica dell’attività sportiva.