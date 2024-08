“Turismo e identità a Milo”, convegno al Museo Virtuale

Notizie

Per il ciclo di appuntamenti con “Milo tra musica, teatro e vino”, da un’idea di Mimì Scalia

“Turismo e identità a Milo” è il titolo del convegno compendiato da “Milo tra musica, teatro e vino”, progetto culturale ideato e diretto, a Milo, da Mimì Scalia (Direttore artistico del Premio teatrale “Angelo Musco”, nella foto di Rosario Cavallaro), con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in collaborazione con il Comune di Milo e la Pro Loco di Milo e la Casa San Giuseppe di Milo.

Per l’occasione (il 18 agosto ore 19, al Museo Virtuale di Milo, ingresso libero) interverranno: Giuseppe Riggio (giornalista, scrittore), con un intervento dal titolo: “Raccontare e far vivere i territori: turismo di qualità in Sicilia” e Paolo Sessa (saggista, scrittore), con “Turismo delle radici, tra memoria e identità”. Il convegno sarà allietato da “Musica e canti delle Radici” con Giusi Schilirò (voce) e Alfredo D’Urso (chitarra).

«Dopo il successo dei “WORKSHOP TEATRALI” a cura di David Amalfa e Dario Matteo Gargano, con la collaborazione di Cristina Di Pietro e Damiano Di Paola; altresì dei momenti di spettacolo teatrale con “A casa di lu malu riposu” di M. Marsala e G. Faranna, a cura dell’associazione teatrale “Ateneo”, divertente commedia per la regia di Andrea Filetti e Grazia Pilato, lo scorso 7 agosto; e“Sette”, commedia brillante in due atti, a cura di Andrea Fichera e Mario Scandurra, con la compagnia “Ars Theatri”, lo scorso il 12 agosto, entrambi rappresentati in Piazza Belvedere G. D’Aragona a Milo, sono felice di invitarvi al convegno che vedrà la presenza di illustri relatori qualiGiuseppe Riggio (giornalista, scrittore) e il nostro prof. Paolo Sessa che ci delizieranno con i loro interventi su temi importanti e interessanti quali turismo e identità a Milo”, dichiara Mimì Scalia (che introdurrà il convegno).

Chi è Giuseppe Riggio

Giuseppe Riggio racconta l’Etna e la Sicilia da oltre trentacinque anni. È nato nel 1961 e vive a Trecastagni, un paese in provincia di Catania. Sin da ragazzo ha imparato ad amare, conoscere ed esplorare ’a Muntagna. È giornalista, autore di numerosi libri e articoli dedicati al vulcano siciliano e alle bellezze nascoste della Sicilia, nonché uno dei fondatori dell’Associazione Etnaviva, di cui è stato a lungo presidente; è impegnato come dirigente del Club Alpino Italiano. Ha dedicato anni di ricerche alla valorizzazione del territorio e della memoria del Novecento.

Chi è Paolo Sessa