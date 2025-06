Tutti i nomi dei ragazzi del circolo didattico di Zafferana premiati nei concorsi

Scuola

Al Circolo didattico di Zafferana Etnea diretto da Angela Rosa Maria Pistone sono stati premiati con medaglie e attestati una cinquantina di bambini e bambine che hanno partecipato con le proprie classi a svariati concorsi e corsi frequentati, competizioni di livello educativo e formativo.

«Occasioni uniche per mettersi alla prova, imparare e divertirsi, grazie a una sane e stimolanti competizioni. Momenti emozionanti» lo ha sottolineato la preside Pistone che ha ringraziato gli alunni per l’impegno profuso e tutte le insegnanti e gli insegnanti che hanno assistito i discenti, in particolare quelle referenti dei concorsi e delle varie competizioni: la vicaria Pinella Messina, Laura Pappalardo, Cetti Grasso, Patrizia Leonardi.Sana e stimolante l’esperienza degli alunni di quarta che hanno partecipato al concorso “GrammatichiAmo“ le olimpiadi della grammatica organizzate dall’Istituto San Luigi di Acireale. Al terzo posto della graduatoria generale Valentino Cavallaro. Finalisti: Mattia Rasero, Lorenzo Cerra, Giorgia Caramagno.

Poi al Concorso “Il Sognalibro” indetto dalla rivista Andersen per far sì che i ragazzi si cimentassero nella progettazione e realizzazione di un segnalibro. Questi i finalisti selezionati dalla Commissione interna: Sara Barbagallo, Clelia Pinuccia Spina, Matteo Faja, Tancredi Pappalardo, Dario Barbagallo. Finalisti per classe. Classi prime: sez.A Vittoria Pappalardo, sez. B Lorenzo Grasso Capodicasa, sez. C Kejden Kalemasi. Classi seconde: sez. A Danilo Sterrantino, sez. B Anita Rosano, sez. C Maria Ginevra Leone. Classi terze: sez. A Giulia Torrisi , sez. B Ginevra Licata, sez. C Serena Samperi. Classi quarte : sez. A Giuseppe Faro, sez. B Nicholas Fichera, sez. C Gaetano Franceschini, sez. D Giacomo Grasso Capodicasa. Classi quinte : sez. A Marianna Testa, sez. B Arianna Tomarchio, sez. C Greta Pappalardo.

Premiati pure i bambini e le bambine delle classi terze e quelli di scuola dell’infanzia di 5 anni che hanno partecipato alla Staffetta di scrittura creativa Bimed. Lo stesso dicasi per le quinte che hanno partecipato al Concorso Parmalat educational sul tema “Alimentazione, benessere, sostenibilità ambientale, stile di vita sano”.

Menzione speciale al piccolo Saverio Barbagallo per aver partecipato al contest internazionale “Eno art (ambiente e sviluppo ecosostenibile) sul tema “Il guardiano dell’acqua”.

Grandi successi ai Giochi matematici del Mediterraneo. I bambini e le bambine , ancora una volta hanno espresso il meglio di sé davanti alle sfide a carattere scientifico .Ecco i primi tre classificati. Per le classi terze: Claudia Di Prima, Giovanni Tomarchio e Maristella Ferro. Per le classi quarte: Mattia Rasero, Valentino Cavallaro e Lorenzo Cerra. Per le classi quinte: Giorgio Maugeri, Mattia Mercieca e Jane Pappalardo. Soddisfazioni anche per le classi quarte e quinte che hanno partecipato ai ”Campionati di matematica junior” organizzati da Mateinitaly in collaborazione col Centro Pristem della Università Bocconi di Milano. Ecco i premiati : Mattia Rasero (finalista a Milano), Clelia Pinuccia Spina, Salvatore Sciuto, Giorgio Maugeri (finalista a Milano), Francesco Di Prima e Jane Pappalardo. Le classi quinte hanno poi partecipato alle Gare del Pi greco day: al primo posto Marta Torrisi con 370 cifre, al secondo Jane Pappalardo con 256 cifre e al terzo Noemi Cavallaro con 176 cifre.

Per concludere ciliegina sulla torta: il Torneo – trofeo di scacchi tenuto alla Biblioteca Vincenzo Bellini di Catania. Alcuni ragazzi hanno seguito il corso tenuto a scuola dagli istruttori Carlo Cannella e Simone Cannella dell’Accademia scacchistica Don Pietro Carrera di Catania che con la docente tutor Mariangela Sorbello hanno trasmesso passione, dedizione ad una disciplina che allena la mente e sviluppa le capacità logiche e cognitive.