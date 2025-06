Ue, Tajani in Sicilia per i 70 anni della conferenza Messina-Taormina

Messina

Tra gli ospiti i ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Unione Europea

Il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, sarà da mercoledì 18 giugno in Sicilia per presiedere alle celebrazioni in occasione del settantesimo anniversario della Conferenza di Messina-Taormina del 1955. Lo rende noto la Farnesina. L’evento – organizzato dal ministero degli Esteri assieme alla Regione, ai Comuni di Messina e Taormina e al Festival Taobuk – vedrà la partecipazione degli Stati membri dell’Unione Europea, dei Paesi candidati e potenziali candidati e delle Istituzioni europee. Tra le partecipazioni, si segnalano quelle dei Ministri degli Affari Esteri di Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia del Nord, Malta, Moldova, Polonia, Romania e Serbia e della Commissaria Ue per l’Allargamento, Marta Kos.

Correva l’anno 1955

«La Conferenza di Messina e Taormina rappresenta un passaggio fondamentale nella storia dell’unità europea, momento profondamente legato all’Italia e alla Sicilia», ha dichiarato Tajani, «accogliere gli Stati membri insieme ai Paesi candidati è la dimostrazione concreta dell’impegno del nostro Paese a costruire un’Unione Europea più solida e capace di affrontare insieme le sfide internazionali, dalla guerra in Ucraina alle crescenti tensioni in Medio Oriente. L’obiettivo oggi è ripartire dalla Ministeriale che si terrà a Taormina puntando su pace, crescita e riforme e guardando con determinazione all’allargamento dell’Unione, per promuovere sicurezza e sviluppo condiviso nel continente europeo e nel suo Vicinato». La Conferenza di Messina e Taormina del 1955, fortemente voluta dall’allora Ministro degli Esteri Gaetano Martino, venne ospitata con l’obiettivo di rilanciare il processo di integrazione europea dopo la bocciatura della proposta della Comunità Europea di difesa. La Conferenza si concluse con la “Dichiarazione di Messina” con la quale i 6 Paesi membri della Comunità Europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) concordarono di impegnarsi per la creazione della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e della Comunità Economica Europea (Cee), istituite nel 1957 con i Trattati di Roma.

Le celebrazioni a Taormina