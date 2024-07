Uila e Feneal Uil: «Rischi da shock termico, ordinanze in altre Regioni. Siciliani lavoratori di serie B?»

la nota

Appello al governatore Schifani da parte dei sindacati per prevenire i pericoli dell'esposizione al caldo durante le attività

I rischi da shock termico per i lavoratori restano in Sicilia un problema non risolto, anche per Uila e Feneal Uil. «In altre parti d’Italia, per ultime Toscana e Campania, i governatori di Regione hanno già firmato ordinanze che vietano anche per quest’anno ogni attività lavorativa in campi, serre e cantieri edili nelle ore di punta delle giornate ad alto rischio di ondate di calore. Qui, no. Chiediamo al presidente Schifani: i siciliani sono lavoratori di serie B, C o cosa!?». Lo scrivono i segretari generali di Uila e Feneal Uil Sicilia, Nino Marino e Nino Potenza, che lanciano un “appello-denuncia” al presidente Renato Schifani chiedendogli “un atto di coraggio e una scelta di campo, ma nel campo giusto che è quello del rispetto e della salvaguardia di chi lavora”.

L’azione sindacale unitaria

Marino e Potenza aggiungono: «Grazie all’iniziativa sindacale unitaria, con il significativo contributo di idee e proposte assicurato dalla Uil Sicilia, la nostra Regione ha avuto l’opportunità di essere, almeno per una volta, istituzione-pilota nell’ambito della sicurezza e della prevenzione, materia mai così drammaticamente attuale. Sarebbe bastata da parte della Giunta l’approvazione del protocollo, boicottato da gran parte delle associazioni datoriali, che assicura tutele a lavoratrici e lavoratori più esposti allo shock termico estivo in tutti i settori a rischio, non solo edilizia e agricoltura».

«Attendiamo che Schifani rompa il silenzio»

Nino Potenza