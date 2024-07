Un anno di amministrazione Trantino. Forum con il sindaco nella redazione de “La Sicilia”

sul giornale di carta

Dai grandi progetti all’emergenza cenere vulcanica, passando dalla sicurezza alle tematiche di bilancio del Comune di Catania. Questi i temi affrontati dal sindaco Enrico Trantino ospite del Forum con la redazione di Cronaca del nostro quotidiano. A un anno dall’elezione, un bilancio a tutto tondo dell’azione amministrativa per il sindaco della maggiore città in Italia esponente del partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia. Un legame che però, secondo Trantino, non toglie responsabilità alla città che «deve farcela con le sue forze».

I progetti per il futuro

Sono tanti i progetti per la città: il nuovo assetto del lungomare, ma anche i piani per San Cristoforo e per i trasporti pubblici da e verso i paesi etnei. Il tutto però «con una prospettiva temporale di lungo corso, anche di 20 o 30 anni. Non ha importanza se non sarò io a tagliare il nastro».

«A Catania non vedo un emergenza sicurezza»

Tra i temi affrontati anche quello della sicurezza. E per il sindaco «non c’è un’emergenza specifica», ma problemi «che appartengono a tutte le grandi città». Tra i temi, anche la realizzazione della Cittadella della Polizia a Librino che teoricamente si può realizzare, ma sarà «una scelta del Ministero».