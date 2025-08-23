Un orso a spasso nelle vie del centro di un paese in Ciociaria

la storia

Il sindaco: «Si sta abituando a noi e noi a lui»

Con assoluta indifferenza, a passo lento, ha percorso la parte bassa di via Roma fino all’incrocio con via Sandro Pertini e poi ha ripreso la strada per i boschi: senza alcun timore e senza che nessuno lo disturbasse. Un orso è stato immortalato nelle ore scorse mentre passeggiava lungo le strade di San Donato Val di Comino, paese in provincia di Frosinone. «È dall’inizio del mese e con ogni probabilità è più di uno» conferma Enrico Pittiglio, sindaco del Comune nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.«I sandonatesi lo hanno idealmente adottato, sanno che non devono disturbarlo e si comportano di conseguenza. È una parte di noi, della nostra comunità».