Una ciclovia nella Valle del Belìce: finanziato il progetto del Gal

Il percorso turistico

La Regione Siciliana ha assegnato al progetto 807mila euro. L'intervento su vecchie linee ferrate dismesse

La ciclovia del Belìce, progetto presentato dal Gal Valle del Belìce, è stato finanziato dalla Regione Siciliana per un importo di 807 mila euro e, fra qualche settimana, sarà bandita la gara d’appalto. A erogare la somma è l’assessorato regionale all’agricoltura al quale il Gal ha presentato il progetto nell’ambito della Strategia di sviluppo locale Belìce 2020. L’intervento interesserà complessivamente 30 chilometri circa della vecchia linea ferrata a scartamento ridotto Castelvetrano-Salaparuta (nel tratto tra Partanna e Salaparuta), dismessa negli anni ’70, e un piccolo tratto (8 km) dell’ex linea Castelvetrano-Porto Empedocle, nel tratto vicino località Bertolino di mare a Menfi. Quest’ultima è già una ciclovia e l’intervento riguarderà una manutenzione straordinaria.

Paesaggi rurali, il bosco e il Cretto di Burri