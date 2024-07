Una lite e poi i colpi di pistola: spari in centro a Catania, trovati due bossoli. Indagini in corso

VIA PLEBISCITO

Sul posto arrivati gli agenti della squadra Volanti e della Scientifica

Due colpi di pistola sono stati esplosi nella prima serata di oggi tra via Plebiscito e via Lago di Nicito, a Catania, nei pressi di un centro scommesse. Secondo quanto appreso dal quotidiano La Sicilia, intorno alle 20.15 alla sala operativa della questura del capoluogo etneo è arrivata la telefonata di un cittadino che segnalava una lite in corso tra due persone, nel corso della quale ci sarebbero stati degli spari.

Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra Volanti e quelli della Scientifica. Per terra sono stati trovati due bossoli. Non ci sarebbero stati feriti, quindi è possibile che i colpi di pistola siano stati esplosi in aria. Le indagini dei poliziotti sono al momento in corso: sono state acquisite le immagini di videosorveglianza delle attività della zona per tentare di identificare le persone coinvolte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA