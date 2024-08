Vaccarizzo, soccorsa un’imbarcazione con un ferito a bordo

Catania

Gli agenti della Questura hanno soccorso la barca a vela con le moto d'acqua per poi essere affiancati da un battello della Guardia costiera

È particolarmente intenso il bilancio dell’attività svolta nell’ultima settimana dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. Come ormai avviene dall’inizio della stagione estiva, i poliziotti, addestrati al soccorso in mare, pattugliano l’intera fascia costiera catanese, come disposto dal Questore per assicurare la sicurezza e la tranquillità dei bagnanti, tra cittadini e turisti che, in queste settimane, affollano le zone balneari. Il servizio viene svolto costantemente sia in mare che nelle spiagge e nei solarium per verificare il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla legge a garanzia della sicurezza dei bagnanti, come pure per fronteggiare situazioni di soccorso in acqua.

Tra gli interventi più significativi degli ultimi giorni, i poliziotti in servizio con le moto d’acqua hanno raccolto la richiesta di soccorso in mare, lanciato da un’imbarcazione mentre si trovava in navigazione nello specchio di mare antistante Vaccarizzo. In particolare, la nota radio faceva riferimento ad un cabinato con un numero imprecisato di persone a bordo, una delle quali gravemente ferita alla testa. Nonostante il forte vento e il mare molto mosso, i poliziotti della Questura si sono subito attivati e a bordo delle moto d’acqua si sono messi sulle tracce della barca a vela, intravista in prossimità dei villaggi di Vaccarizzo. Le moto d’acqua della Polizia sono state affiancate da un battello della Guardia Costiera e, congiuntamente, hanno raggiunto l’imbarcazione segnalata dalla Sala Operativa. Il comandante ha riferito ai poliziotti della persona ferita a bordo, caduta poco prima all’interno di una cabina. Per prestare un primo soccorso, i poliziotti sono riusciti ad avvicinarsi al comandante della barca a vela per consegnare del ghiaccio sintetico, fornito dalla Guardia Costiera, per poi scortare l’imbarcazione fino all’imboccatura del Porto di Catania dove l’uomo ferito sarebbe stato medicato dal personale del 118 nel frattempo allertato dalla Sala Operativa. Dopo un’ora di navigazione, nonostante le difficoltà dovute alle condizioni del mare, con onde alte, in molti casi, due metri, i poliziotti hanno supportato la Guardia Costiera nelle fasi di trasbordo del ferito che, una volta attraccati alla banchina del porto, è stato consegnato ai sanitari per il trasferimento al Pronto Soccorso del Policlinico.

Sul fronte delle irregolarità riscontrate e prontamente sanzionate, i poliziotti in servizio di vigilanza costiera nell’Area marina protetta di Aci Castello hanno notato un natante fermo in prossimità della costa con quattro persone a bordo. Una volta raggiunto lo scafo, è stato contestato al conduttore l’illecito amministrativo per essere ancorato ad una distanza inferiore ai 150 metri dalla costa su costa a picco (84,5 metri), comminando una sanzione di 229,50 euro. Negli stessi momenti, in mare vi era la presenza di numeri bagnanti, elemento, questo, che sottolinea maggiormente la pericolosità della condotta tenuta. Anche per questa circostanza, le contestazioni sono state svolte presso il porticciolo di Aci Castello, per ragioni di sicurezza. Analoga vicenda nel tratto di mare antistante il viale Artale Alagona dove i poliziotti hanno notato un natante in sosta proprio davanti alla costa. Identificato il conducente e gli altri occupanti, è stata comminata la stessa sanzione di 229,50 euro perché ancorato ad una distanza inferiore a 150 metri su costa a picco (16 metri).