Variazione di bilancio, l’Ars ha iniziato l’esame del ddl

La "manovrina"

La manovra vale circa mezzo miliardo di euro

È cominciata a sala d’Ercole l’esame del disegno di legge di variazione del bilancio, vale circa 500 milioni di euro. A fare la relazione in aula la deputata Marianna Caronia. A seguire la discussione generale.

Il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, soffermandosi con i cronisti dopo la riunione con i gruppi di opposizione per un confronto sul disegno di legge di variazione del bilancio, così dichiara: «C’è la volontà di portare avanti il disegno di legge di variazione del bilancio puntando sulle norme di carattere generale su cui penso che nessuno abbia riserve particolari, alcune norme specifiche, invece, potrebbero rinviate alla manovra finanziaria. Ne abbiamo discusso con i gruppi di opposizione, ci sono le risorse per affrontare alcuni temi importanti, penso al finanziamento degli asili nido e del fondo per agevolare i giovani con i mutui per l’acquisto della prima casa che ha funzionato».

