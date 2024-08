Ventunenne scomparso ad Acireale, l’appello per ritrovarlo

le ricerche

Scomparso da alcune ore, l'appello per ritrovarlo: «Indossa una maglietta bianca, dei pantaloncini neri e delle scarpe Nike nere»

«Ciao a tutti amici, confido in voi nella speranza che possiate darci un aiuto nel cercare Seby, che molti di voi conoscono. Indossa una maglietta bianca, dei pantaloncini neri e delle scarpe Nike nere». Questo il messaggio che da qualche ora viene condiviso sui social e nelle chat Whatsapp per Sebastiano Quattrocchi, ventunenne scomparso ad Acireale. I parenti hanno già presentato denuncia ai carabinieri. Il giovane, secondo quanto riferito nell’appello, è affetto da disturbi psichici.