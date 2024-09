Verso gli Internazionali d’Italia e l’Ajp Tour di ju jitsu: Catania abbraccia i campioni della Fijlkam

Sport

Il 28 e 29 prossimi al PalaCatania i due grandi eventi internazionali, preceduti sabato e domenica al Centro Fieristico Bicocca dall'iniziativa "Allenati con i migliori" con in testa Luigi Busà oro olimpico nel karate ai Giochi di Tokyo, Andrea Sorbello (lotta), Carmelo Guglielmino (ju jitsu) e Christian Parlati (judo)

A grandi passi verso i due importanti eventi, gli “Internazionali d’Italia e del Mediterraneo” e l’“Ajp National Tour” che il 28 e 29 prossimi faranno diventare Catania capitale del ju jitsu internazionale. Due competizioni organizzate dalla Dai-Ki Dojo Catania e dalla Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) Sicilia e patrocinate da Comune di Catania e Regione Siciliana, vedranno in azione al PalaCatania di Corso Indipendenza oltre 600 atleti provenienti da tutto il mondo.

Il maestro Giovanni Puglisi, presidente della Dai-ki Dojo

Nell’ambito di questa prestigiosa due giorni di arti marziali, sabato e domenica la Fijlkam Sicilia ha lanciato l’iniziativa “Allenati con i migliori”, due giorni di allenamenti al Centro Fieristico Bicocca di Catania, con i campioni delle arti marziali, con l’organizzazione curata dalla Dai-ki Dojo Catania del maestro Giovanni Puglisi e dalla Fijlkam Sicilia.

Luigi Busà, il campione di Avola oro ai Giochi di Tokyo 2021 nel kumite

E in occasione di questa prima edizione del camp organizzato dalla Dai-Ki Dojo Catania, la possibilità di allenarsi con una leggenda del karate come Luigi Busà, l’avolese, oro nel kumite ai Giochi di Tokyo. “Un grande campione – spiega il maestro Giovanni Puglisi – a completare una incredibile formazione di insegnanti per questo stage unico nel suo genere”.

Il campione della lotta azzurra Andrea Sorbello (Cs Esercito Roma)

“Allenati con i migliori” vedrà sul tatami del Centro Fieristico di Bicocca altri grandi campioni come Andrea Sorbello (lotta), cresciuto nel vivaio del Meeting Giarre e oggi in forza al Cs Esercito di Roma, dove svolge il ruolo di tecnico titolare. Andrea Sorbello vanta anche una straordinaria carriera agonistica nella lotta, con diversi titoli italiani assoluti vinti nello stile libero e la partecipazione a mondiali ed europei.

Il maestro Carmelo Guglielmino (ju jitsu) della Dai-ki Dojo Catania

Attesa anche per lo stage con Carmelo Guglielmino (ju jitsu) il cofondatore del progetto @daikidojo atleta e tecnico nazionale, è considerato uno dei pilastri del ju jitsu italiano dove è stato vice iridato master Ajp, campione europeo NoGi Ibjjf e medaglia d’oro in svariati open internazionali. Per lo judo la possibilità di allenarsi con l’azzurro Christian Parlati, plurimedagliato a mondiali ed Europei (bronzo).

Alla due giorni al Centro Fieristico Bicocca saranno presenti tutti i dirigenti nazionali e regionali della Fijlkam in testa il presidente nazionale Domenico Falcone e i presidenti nazionali Gianni Morsiani (lotta), Giuseppe Matera (judo); il presidente Fijlkam Sicilia Salvatore Li Vigni e i presidente regionali Corrado Bongiorno (judo), Franco Sorbello (lotta) e Giovanni Mallia (karate); il fiduciario regione Sicilia Gerlando Spina; il consigliere nazionale lotta Salvatore Campanella; il presidente commissione nazionale kata judo Giovanni Strazzeri; il presidente Fijlkam Campania Antonio Bracciante e il presidente judo Campania Bruno D’Isanto. E ancora i componenti commissione nazionale judo kata Cesare Amorosi e ufficiali di gara karate e arbitro internazionale Nando Olivelli e per la commissione nazionale ju jitsu il presidente Antonio Amorosi e i componenti Mario Dell’Aquila, Alessandro Ponzio, Dario Quenza, Luigi Sabatino, Stefania Bavoso, Raffaele Buovolo, Carlo Cariola e Giuliano Spadoni.

Luigi Busà (a destra) in azione

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA