Vessa la madre per avere i soldi per la droga: l’ultimo assalto alla donna gli costa le manette

Fiumefreddo

Stava cercando di sfondare la porta con un secchio pieno di pietre

I carabinieri della Stazione di Fiumefreddo, hanno arrestato un 28 enne del posto per i reati di maltrattamenti verso familiari e estorsione.

I fatti. Alla Centrale Operativa dei Cc di Giarre, è pervenuta la richiesta di aiuto di una donna perché il figlio pretendeva di entrare in casa per ottenere del denaro. I militari di una pattuglia, hanno raggiunto l’abitazione della donna. Nel frangente i Cc avuto accesso al cortile condominiale, si sono imbattuti nel giovane che si spostava tra il portone di ingresso del condominio e il balcone del piano rialzato, sul quale numerose piante erano state rovesciate per terra, e si trovavano fuori dai vasi. Sempre sul balcone, poi, i militari hanno scorto un secchio pieno di pietre nei pressi della porta finestra.

Messo in sicurezza il ragazzo, i carabinieri sono stati raggiunti dalla madre. La vittima ha iniziato a raccontare di essere stata più volte minacciata dal figlio, a seguito del suo rifiuto ad un’ennesima richiesta di denaro. Quel giorno in particolare il giovane, dopo averla tartassata di telefonate, aveva raggiunto l’abitazione e, dopo aver suonato insistentemente il citofono, aveva scavalcato il cancello, entrando nel condominio. Qui, raggiunto il balcone, le aveva distrutto le piante e poi aveva cercato di rompere la porta finestra del salone mediante il lancio di un secchio pieno di pietre, non prima, però, di averle chiuso il contatore dell’acqua.