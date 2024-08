Viabilità, sulla Sp 37/I limite di velocità e divieto di sorpasso

Calatino

La segnaletica, in prossimità dello svincolo Regalsemi innesto Strada statale 117 bis in territorio di San Michele di Ganzaria, indica limitazioni e divieti

Prosegue nell’entroterra la costruzione di nuove strade, utili al collegamento più rapido con l’autostrada Palermo/Catania, con l’Ennese e con il Ragusano. Nella zona del Calatino, in particolare, è in costruzione la strada a scorrimento veloce Licodia Eubea -A19 . La ditta esecutrice dei lavori ha chiesto l’emissione di una apposita ordinanza, valida per i prossimi tre anni, in considerazione del gran numero di mezzi pesanti e di cantiere che transitano sul luogo.