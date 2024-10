Vietati i cellulari ai bambini, l’Ars dà via libera al Ddl. Ma per il deputato proponente è «una provocazione»

Il divieto

Fino a 3 anni niente dispositivi elettronici: lo prevede un disegno di legge, che ha ottenuto il via libera della commissione salute e con primo firmatario il deputato Carlo Gilistro del M5S, che è anche pediatra e si dice «consapevole che sarà difficile farlo rispettare»

La commissione salute dell’Ars ha dato il via libera al ddl voto M5S che mira a vietare ai bambini fino a tre anni l’uso delle apparecchiature digitali e dei telefonini e a limitarne fortemente l’utilizzo in età adolescenziale. Il disco verde è scattato ieri mattina con l’unanimità dei presenti in commissione, sarà poi l’aula ad esprimersi sul ddl a prima firma del deputato pediatra Carlo Gilistro che mira a delegare al Parlamento nazionale il varo della legge sul tema e a dare il via a una massiccia campagna di informazione sulla pericolosità dell’abuso di queste apparecchiature in tenera età.