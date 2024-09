Vittoria, il teatro comunale si illumina di verde per la giornata nazionale Sla

Attualità

Domani a predominare sarà il colore simbolo della lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica

In occasione della XVII Giornata Nazionale Sla, che si celebra domani, 14 settembre, il Teatro Vittoria Colonna si illuminerà di verde, colore simbolo della lotta contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica (Sla). L’iniziativa, promossa da Aisla- Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica e patrocinata da Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani, mira a sensibilizzare il pubblico su questa malattia neurodegenerativa, che colpisce migliaia di persone in Italia.Anche l’amministrazione comunale ha deciso di contribuire con il gesto simbolico di illuminare il teatro in verde. Pertanto, il Comune invita la cittadinanza a partecipare a questa giornata di riflessione e solidarietà, per contribuire a dare voce a chi convive con questa patologia e per promuovere un futuro di speranza grazie ai progressi della scienza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA