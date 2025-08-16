Notizie
Vittoria, scontro tra due auto in via Garibaldi. C’è un ferito
Incidente stradale oggi intorno a mezzogiorno con un ferito sulla Sp 17, incrocio con la Sp 18, strade provinciali derivanti dall’arteria viaria centrale di via Garibaldi, oggi particolarmente piena di veicoli a causa del forte afflusso al mercatino settimanale del sabato. Sul posto per i soccorsi sanitari il 118 della dirimpettaia postazione Seus Vittoria Romeo Alfa 6 e la polizia locale per i rilievi di rito. A scontrarsi due auto (foto Assenza).
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA