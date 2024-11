Vittoria, sicurezza e decoro urbano: Forza Italia a confronto con le associazioni di categoria

Notizie

Una riunione per fare il punto sulle criticità emerse negli ultimi giorni

Forza Italia Vittoria si confronta con le associazioni di categoria presenti sul territorio. E’ il senso dell’incontro promosso ieri mattina dalla segreteria cittadina di Forza Italia, presente il consigliere comunale Biagio Pelligra. Sul tappeto la discussione sul delicato tema riguardante la sicurezza e il decoro urbano in città (nella foto da sinistra Stracquadanio, La Rosa, Lenzo e Pelligra).

“Sono intervenuti, e per questo ringrazio le associazioni in questione – chiarisce Pelligra – il responsabile organizzativo della Cna comunale, Giorgio Stracquadanio, il presidente sezionale Confcommercio, Gregorio Lenzo, e Toni Margiotta, presidente dell’associazione concessionari mercato di Vittoria”. “Abbiamo ascoltato con attenzione – spiega ancora Pelligra – le problematiche e le proposte emerse durante il dibattito. Ci siamo detti subito disponibili a farci portavoce di queste esigenze in seno ai tavoli istituzionali perché riteniamo che su temi così importanti occorra esprimere la migliore sinergia e confrontarsi in maniera costruttiva. Con il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, stiamo lavorando unitamente al partito a livello regionale e nazionale. La nostra intenzione è affrontare i temi più importanti della città attraverso i diversi appuntamenti in programma nei prossimi mesi”.

