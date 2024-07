Vittoria, una utilitaria finisce fuori strada: ci sono feriti

Notizie

L'incidente in contrada Pozzo Bollente nel corso della notte

Una Fiat 500 finisce fuori strada. Ci sono feriti. E’ accaduto durante la scorsa notte, intorno all’1.15, in contrada Pozzo Bollente. Sono intervenute le ambulanze del 118 oltre ai vigili del fuoco. Molta paure per gli occupanti dell’utilitaria andata completamente distrutta.

In fase di valutazione le condizioni di salute dei feriti che, però, non corrono pericolo di vita. Il veicolo non è stato ancora recuperato. Le procedure, di sicuro, saranno effettuate nelle prossime ore (foto Franco Assenza).

