Wimbledon 2025, Sinner express: vince in un’ora e 40 contro Vukic e va al terzo turno. Sfiderà lo spagnolo Martinez

«Sono molto soddisfatto - ha detto Jannik Sinner - Ma ora bisogna rimanere concentrati»

Jannik Sinner express nel secondo turno di Wimbledon 2025. Il numero 1 del mondo supera nettamente l’australiano Alexandar Vukic e accede al terzo turno della 138esima edizione dei Championships: 6-1 6-1 6-3, in poco più di un’ora e 40 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, che al terzo turno incontrerà Pedro Martinez. Lo spagnolo ha eliminato in tre set l’argentino Mariano Navone: 7-5 7-5 7-6(6).

Sarà la seconda sfida tra Sinner e Martinez. L’unico precedente se l’è aggiudica l’azzurro agli Internazionali d’Italia del 2022. «Sono molto soddisfatto della mia performance. Giocare contro Vukic è difficile, ho cercato di essere solido e di rispondere sempre bene. Sono contento di essere riuscito a chiudere prima della chiusura del tetto. In questo torneo ci sono state tante sorprese. Bisogna rimanere concentrati e alzare sempre il livello». Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria su Aleksandar Vukic.

