25 Aprile: corteo sfila per Palermo, moltissimi giovani

Celebrazioni

Cerimonie aperte da deposizione corone fiori al Giardino Inglese

Un migliaio di persone, tra cui moltissimi giovani, stanno sfilando in corteo a Palermo per celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Le commemorazioni del 25 aprile si sono aperte al Giardino Inglese con la deposizione di corone di alloro e di fiori alla lapide dei caduti di Cefalonia e al cippo in memoria di Pompeo Colajanni, il comandante Barbato che contribuì alla liberazione della città di Torino dai nazifascisti. I partecipanti si sono poi mossi in corteo e percorreranno via Libertà e via Ruggero Settimo. L’arrivo è previsto alle 11.15 in piazza Verdi. Dinanzi alla scalinata del Teatro Massimo si esibirà la Corale san Sebastiano della polizia municipale di Palermo, diretta dalla maestra Serafina Mandovalli.