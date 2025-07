il lutto

Il cordoglio del sindaco Lagalla e del rettore Midiri

E’ morto a 56 anni, Gaspare Cucinella, ginecologo e primario dell’ospedale Cervello di Palermo, noto e stimato nell’ambiente medico e accademico. Aveva un male incurabile. Era professore associato della scuola di specializzazione in Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della riproduzione umana dell’Università. Il sindaco Roberto Lagalla dice: “È con profondo sgomento che ho appreso della prematura scomparsa del professore Gaspare Cucinella. La comunità medico-scientifica palermitana perde non solo un punto di riferimento nella comunità, ma anche una figura guida per tanti studenti, grazie anche alle sue importanti esperienze all’estero».

Cordoglio per la morte del professor Gaspare Cucinella è stato espresso dal rettore di Palermo Massimo Midiri. «Con la sua scomparsa – ha detto – l’ateneo perde un docente stimato, un ricercatore rigoroso e un maestro esemplare».