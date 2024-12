41 bis, la Cassazione annulla con rinvio il “carcere duro” per Giovanni Riina, figlio di Totò

Mafia

Arrestato nel '96 e al carcere duro dal 2002, si è visto accogliere il ricorso presentato contro la proroga da parte del ministero della Giustizia del 41 bis nel novembre 2023

Il figlio di Totò Riina, Giovanni, arrestato nel ’96 e al carcere duro dal 2002, si è visto accogliere dalla Cassazione, con rinvio, il ricorso presentato contro la proroga da parte del ministero della Giustizia del 41 bis nel novembre 2023. Adesso i giudici, esaminando il ricorso del detenuto, hanno ritenuto «meramente apparente» la motivazione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che lo scorso giugno aveva giudicato corretto il provvedimento. «Chiederò le carte su Giovanni Riina, figlio del capo indiscusso di Cosa Nostra. La storia criminale di questo uomo non conosce dissociazioni e il solo cognome incute, ancora oggi, paura e una sorta di pericolosa e aberrante fascinazione. Metteremo la Commissione parlamentare antimafia a difesa del 41bis», ha annunciato la presidente della commissione parlame antimafia, Chiara Colosimo.

Sulla decisione è intervenuto in serata anche Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia. «Pur nel rispetto dovuto alla Suprema Corte, insisteremo nella richiesta di applicazione del regime del carcere duro a Giovanni Riina. La conclamata e attuale pericolosità mafiosa di Giovanni Riina non consente di abbassare la guardia. Per fronteggiare i non condivisi ragionamenti della Sprema Corte, rappresenteremo tutti gli elementi raccolti dagli investigatori circa il ruolo ricoperto da Riina nell’associazione e la attuale pericolosità personale e della consorteria», ha detto Delmastro.Sulla stessa linea è ill deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. «Il 41 bis – ha sottolineato – è uno strumento fondamentale per smantellare il potere della mafia nella gestione dei traffici criminali sul territorio. Leggeremo le motivazioni, ma finché ci sarà Fratelli d’Italia al governo la lotta alla mafia sarà una priorità assoluta e la difesa del 41 bis resterà un pilastro indiscutibile».