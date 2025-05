A 14, 15 e 16 anni già adusi alla delinquenza con le rapine e le estorsioni: tre minori arrestati a Palermo

il caso

Finiti in un centro di accoglienza per minori

La polizia di Palermo ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e collocamento in comunità emessa dal gip per i minorenni, su richiesta della procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna, nei confronti di tre ragazzi accusati, a vario titolo, di rapina pluri-aggravata, di furto pluri-aggravato e di tentativo di estorsione con il metodo del cosiddetto «cavallo di ritorno».

I primi due minori, di 15 e 14 anni, tra il luglio ed il settembre 2024 avevano messo a segno il tentativo di furto di un’autovettura, il furto di diverse batterie di monopattini in sosta in piazzetta Messinese e tre rapine ai danni di un esercizio di ristorazione in via Ernesto Basile.