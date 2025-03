A bordo dello yacht c’erano 35mila euro in contanti non dichiarati: la verifica della Gdf nel mare di Palermo

il controllo

L’imbarcazione, la cui proprietà risultava riconducibile ad una società armatrice straniera con sede alle Seychelles, era condotta da un soggetto di nazionalità extracomunitaria

I finanzieri del Guardacoste Inzucchi della Stazione Navale della GdF di Palermo hanno scoperto e sequestrato a bordo di uno yacht battente bandiera di Palau, 35 mila euro in contanti. L’imbarcazione, la cui proprietà risultava riconducibile ad una società armatrice straniera con sede alle Seychelles, era condotta da un soggetto di nazionalità extracomunitaria.

I militari, saliti a bordo per accertare tutti gli adempimenti di natura doganale, sono stati avvertiti della presenza del denaro da parte del comandante. I finanzieri hanno effettivamente trovato in una cassaforte la somma di circa 35.000 euro, non dichiarato alla Dogana all’atto dell’ingresso nella zona di Vigilanza Doganale Marittima di Palermo. La normativa prevede l’obbligo di dichiarare il denaro contante detenuto in misura eccedente la soglia di 10.000 euro. A bordo le persone presenti erano due. Le fiamme gialle hanno contestato l’omessa dichiarazione valutaria solamente in capo al conducente. Il soggetto dovrà pagare una somma pari al 30% del denaro detenuto oltre la soglia consentita dalla legge (che è di 10 mila euro).

