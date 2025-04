A casa una piantagione di marijuana e 20 chili di droga già essiccata: arrestato un 64enne

l'indagine

E l'impianto funzionava rubando energia elettrica

I Carabinieri della Compagnia di Partinico supportati dai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno arrestato a Borgetto un 64enne partinicese, accusato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri all’interno di uno stabile di proprietà dell’uomo, hanno rinvenuto una piantagione indoor, con all’interno 273 piante di marijuana ancora in fase di crescita e 20 kg di analoga sostanza stupefacente già essiccata e pronta per il confezionamento. È stato accertato che, per il funzionamento dei vari impianti di aerazione – irrigazione ed illuminazione, l’indagato aveva creato un allaccio abusivo diretto alla rete e, per questo motivo, è stato deferito anche per furto di energia elettrica. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto ed applicato all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA