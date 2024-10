A Fabio Fatuzzo anche la delega per il riutilizzo delle acque reflue

Sicilia

Il commissario nazionale della Depurazione delle acque reflue «può esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi del riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse»

Sono state ampliate le competenze del commissario nazionale della Depurazione delle acque reflue Fabio Fatuzzo che adesso, come da lui stesso più volte sollecitato, potrà occuparsi anche del riuso delle acque reflue. E’ quanto dispone il decreto legge del 17 ottobre 2024 su “disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese e ancora di razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico».

Adesso Fatuzzo, in qualità di commissario, «può esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi del riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse». Nel decreto di nomina si sottolinea anche che tutto questo «dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».«Sono onorato di ricevere questa nuova delega che non fa altro che amplia le competenze del mio attuale incarico per la depurazione delle acque – ha commentato Fatuzzo, rendendo noto il provvedimento – l’Italia ha il potenziale per essere all’avanguardia nella gestione idrica sostenibile, e il riuso delle acque rappresenta una delle soluzioni più efficaci per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della scarsità di risorse idriche. Il mio impegno sarà quello di lavorare insieme a tutte le istituzioni e ai soggetti interessati per mettere in campo soluzioni innovative e sostenibili».«Come ho sempre sostenuto – ha aggiunto il commissario – l’acqua non mancherà mai. E’ più corretto dire che sarà l’acqua potabile a scarseggiare. Ecco quindi che una forte e oculata politica del riuso permetterà di recuperare acqua depurata, ma fino a questo momento destinata a rifiuto, che potrà invece essere utilizzata per le esigenze agricole e industriali. Utilizzando l’acqua depurata si eviterà di ricorrere all’acqua potabile per le loro enormi esigenze. Con una politica nazionale del riuso si potranno limitare le problematiche legate alla siccità».

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime grande apprezzamento per la nuova delega per il riuso delle acque reflue conferita a Fabio Fatuzzo. «È una grande opportunità – dice Schifani – per la nostra Sicilia, che proprio in questo periodo sta affrontando una sfida legata alla scarsità d’acqua a causa della carenza di piogge. La gestione sostenibile delle risorse idriche è cruciale per il nostro territorio e il riutilizzo delle acque depurate può costituire una soluzione pratica ed efficace per sostenere l’agricoltura e l’industria, settori vitali per la nostra economia. Sono certo che sotto la guida di Fatuzzo, l’Isola potrà diventare un esempio virtuoso di innovazione, contribuendo significativamente a ridurre le problematiche legate alla siccità e a promuovere lo sviluppo economico del nostro territorio».

E anche il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese ha augurato buon lavoro all’onorevole Fatuzzo.

“Auguro buon lavoro al commissario Fabio Fatuzzo: non poteva essere compiuta scelta migliore poiché si tratta di un profilo di alta levatura e di grande esperienza in grado di apportare un contributo fondamentale per il contrasto alla siccità. Il tema è, specie per la Sicilia, nodale: la gestione della risorsa idrica e in particolare delle acque depurate è la sfida dell’immediato futuro per garantire la nostra agricoltura e il nostro sistema industriale”.