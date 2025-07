«A Palermo aria pesante con pestaggi, rapine e spaccio»: La Vardera fa un appello al sindaco

L'appello

Il deputato regionale e leader di Controcorrente interviene dopo l'aggressione ala cioccolateria Lorenzo di ieri

«Pestaggi, rapine e spaccio. In città ormai si respira un’aria pesante. Lo dimostra la spedizione punitiva che c’è stata domenica sera nei confronti della Cioccolateria Lorenzo. Ho sentito l’esigenza di andare a dare la mia solidarietà alle vittime e la cosa che fa ridere è che questa caffetteria si trova proprio davanti Palazzo Palagonia, la sede del sindaco di Palermo Lagalla che da quando è successo il fatto, non si è neanche degnato di scendere dal suo ufficio per andare a paleremo con i proprietari». Lo dice il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera. «Oltre alla lettera che ho preparato per il prefetto per capire quali atti intende mettere in atto vista la grave situazione in città, – aggiunge – faccio un appello al primo cittadino: ‘Scenda dal suo ufficio, attraversi una strada e convochi una giunta straordinaria proprio in quel localè. A volte il silenzio istituzionale è peggio del pestaggio stesso».

