A Palermo il primo raduno nazionale dei gemelli

la festa

Da sabato pomeriggio a Villa Tasca

Giochi, laboratori, musica e cibo faranno da cornice al primo raduno nazionale dei gemelli in Sicilia, in programma sabato 6 settembre a Palermo. L’evento, organizzato dal comitato “Gemelli senza frontiere”, si svolgerà dalle 17 alle 24 nel parco Villa Tasca, sarà totalmente gratuito ed aperto a tutti i gemelli di ogni età e alle loro famiglie che si iscriveranno.

Fra le iniziative in programma ci sono un laboratorio di riciclo creativo per adulti, un laboratorio di teatro per bambini, un momento di ‘lettura animatà, un ‘laboratorio di percussionì e un incontro di approfondimento sul “mondo dei gemelli” con la pediatra Francesca Grassa, la psicoterapeuta Gina Merlo e la neuropsichiatra infantile Ambra Sorrentino. Per partecipare, basterà iscriversi all’indirizzo info@gemellisenzafrontiere.it o sul sito www.gemellisenzafrontiere.it.

